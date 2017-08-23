В Азербайджане будет применена новая форма выпускных и вступительных экзаменов

2017-08-23 18:07 | www.oxu.az | 4

«Через два года в Азербайджане будет применена новая форма выпускных и вступительных экзаменов».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом в ходе интервью ASAN radio сообщила председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.

Она отметила, что в этом направлении совместно с министерством образования проводятся обсуждения по соответствующим моделям: «Информация, наверное, будет представлена общественности в сентябре».

Председатель ГЭЦ отметила, что результаты абитуриентов, сдавших экзамены на степень бакалавра в прошлом году и в этом году примерно одинаковы: «В следующем году вступительные экзамены будут проведены на основе модели этого года. И это будет последним годом, когда состоятся вступительные экзамены на основе этой модели. Потому что обучающиеся на основе куррикулума ученики через два года уже будут в 11-м классе, и оценка их знаний должна проводиться в иной форме. Верим, что результат выпускников в следующем году будет лучше. Кроме того, мы ожидаем увеличения числа выпускников прошлых лет».

М.Аббасзаде сказала, что число набравших более 500 баллов на вступительных экзаменах этого года составило 12,97%: «В прошлом году эта цифра составила 12,6%. В прошлом году 11 030 человек набрали 0-100 баллов, а в этом году такой результат показали 11 999 человек».

И.Ф.