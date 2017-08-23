Президент Турции и глава Пентагона заявили о важности целостности Ирака и Сирии

2017-08-23 19:45 | www.trend.az | 6

Решение Курдской региональной администрации Ирака (КРАИ) о проведении референдума является ошибочным шагом, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом в Анкаре, передают в среду турецкие СМИ.

Как сообщает администрация президента Турции, в ходе встречи были обсуждены отношения Турции и США и региональные вопросы.

На встрече также была подчеркнута необходимость сотрудничества в решительной борьбе с террористическими организациями, в частности с ИГ и РПК, и деле защиты территориальной целостности Сирии и Ирака.

Как отметил президент, проведение референдума в КРАИ будет ошибкой.

По словам главы государства, Турция недовольна тем, что США поддерживают террористическую организацию PYD/YPG.

Эрдоган также подчеркнул важность поддержки механизма по созданию в Сирии зон деэскалации.

На встрече были обсуждены вопросы совместной борьбы с террористической организацией РПК в Кандиле и Синджаре в Ираке, сотрудничество в области оборонной промышленности.

Кроме того, было подчеркнуто, что Турция и США являются стратегическими партнерами и двумя важными членами НАТО.

Во встрече также приняли участие министр национальной обороны Нуреттин Джаникли, глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан, пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

Глава КРАИ Масуд Барзани седьмого июня объявил по итогам консультаций с лидерами политических партий, что «референдум о независимости» региона назначен на 25 сентября.