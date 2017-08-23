Дело вице-адмирала возвращено в суд

2017-08-23 18:10 | www.oxu.az | 4

Сегодня в Бакинском апелляционном суде состоялся судебный процесс по апелляционной жалобе на решение суда по уголовному делу бывшего командующего ВМС министерства обороны, вице-адмирала Шахина Султанова и других лиц.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, на процессе под председательством судьи Эльшада Шамаева было объявлено о поступлении обращения из Бакинского военного суда.

Судья отметил, что Военная прокуратура подала апелляционный протест на приговор, вынесенный судом первой инстанции: «Из-за поздней подачи апелляционного протеста судья Бакинского военного суда Габиб Гасанов обратился в Бакинский апелляционный суд. Он попросил вновь вернуть дело в суд первой инстанции для восстановления срока».

Шахин Султанов и его адвокаты выразили протест против этого. Бывший командующий отметил, что документы в апелляционную инстанцию поступили через четыре месяца: «Я протестую против этого. Документы через четыре месяца поступили в Бакинский апелляционный суд. И что теперь это означает? Я не согласен».

Затем судебная коллегия отправилась в совещательную комнату. Возвратившись после совещания, судебный состав объявил решение. Согласно решению, дело вновь возвращено в Бакинский военный суд.

Процесс отложен на неопределенное время.

Отметим, что по информации Республиканской военной прокуратуры, в ходе проверок в ВМС были выявлены правонарушения. В качестве обвиняемых были привлечены несколько человек, в том числе бывший командующий ВМС, вице-адмирал Ш.Султанов. 23 апреля по решению Бакинского военного суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца.

Ш.Султанов обвиняется по ст.ст. 313 (должностной подлог) и 179.3.2 (присвоение в крупном размере) УК. После мера пресечения в виде ареста в отношении Ш.Султанова была заменена домашним арестом.

В административном здании Насиминского районного суда на процессе под председательством судьи Бакинского военного суда Габиба Гасанова обвиняемым лицам был вынесен приговор.

Ш.Султанов по приговору суда был лишен свободы сроком на 8 лет 6 месяцев. Ему дано условное наказание с 3 годами испытательного срока. Кроме того, Кязыму Аскерову с применением статьи 70 Уголовного кодекса было назначено условное наказание. Он был выпущен на свободу из зала суда. Галиб Гаджиев получил 5 лет условно с 2 годами испытательного срока.

Кямандар Пашаев, Вугар Гаджиев, Азиз Хыдыров с применением статьи 70 Уголовного кодекса получили условное наказание. Эти лица были освобождены в зале суда. Другим обвиняемым лицам также было назначено условное наказания.

Э.А.

