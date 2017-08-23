Студентов в Таджикистане будут исключать из вуза за личный автомобиль

2017-08-23 18:20 | www.oxu.az | 2

Школьникам и студентам Таджикистана под угрозой отчисления будет запрещено приезжать в образовательные учреждения, управляя механическими транспортными средствами, передает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс.

Нижняя палата парламента Таджикистана на внеочередной сессии в среду одобрила соответствующие изменения и дополнения в ряд законов, предложенные президентом страны Эмомали Рахмоном.

Как сообщил Интерфаксу источник в парламенте, в случае приезда школьников и студентов на занятия за рулем автомобиля они будут отчисляться из образовательных учреждений.

Министр образования и науки Таджикистана Нуриддин Саид, представляя законопроект депутатам, отметил, что поправки призваны обеспечить социальную справедливость в системе образования и воспитания.

«Школы, институты и все учебные учреждения республики предназначены для обучения и усвоения наук, а не являются местом саморекламы», - заявил министр.

Законопроект будет обсуждаться верхней палатой парламента 28 августа.

Н.О.