Чад объявил о закрытии посольства Катара в стране

2017-08-23 19:48 | www.trend.az | 4

Власти Чада объявили о закрытии посольства Катара в стране, дипломатам предписывается покинуть территорию государства в течение десяти дней, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

По заявлению внешнеполитического ведомства Чада, решение связано с попытками Катара дестабилизировать обстановку в стране через соседнюю Ливию.

"Во имя защиты мира и безопасности в регионе Чад призывает Катар прекратить все действия, которые могут подорвать его безопасность, а также (безопасность) стран бассейна озера Чад и региона Сахель", - говорится в заявлении МИД.

Чад также закроет свое диппредставительство в Дохе и вывезет оттуда весь персонал, отмечается в заявлении министерства.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов. Затем агентство Fitch поместило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Катара на уровне "АА" в иностранной и национальной валютах в список на пересмотр с возможным дальнейшим понижением.