Грузия благодарна Азербайджану за оказанную братскую помощь - министр обороны
2017-08-23 19:58 | www.trend.az | 3
Министр обороны Грузии Леван Изория высоко оценил оказанную Азербайджаном помощь в тушении продолжающихся на территории страны сильных пожаров, передает в среду Грузия-Online.
Министр поблагодарил Азербайджан от имени правительства и народа Грузии.
«Мы благодарны Азербайджану за оказанную нам братскую помощь. Мониторинг пожаров мы произвели именно на вертолете, который отправил Азербайджан. Благодаря высокому уровню сотрудничества, мы смогли совместно обнаружить очаги возгорания», - сказал Изория.
Министр сказал, что очаги возгорания минимизированы, но ветер мешает полностью потушить пожар.
«За счет оказанной Азербайджаном и другими странами помощи мы сделаем все возможное для обеспечения безопасности населения, проживающего близко к территориям возгорания», - отметил министр