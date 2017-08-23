Грузия благодарна Азербайджану за оказанную братскую помощь - министр обороны

2017-08-23 19:58 | www.trend.az | 3

Министр обороны Грузии Леван Изория высоко оценил оказанную Азербайджаном помощь в тушении продолжающихся на территории страны сильных пожаров, передает в среду Грузия-Online.

Министр поблагодарил Азербайджан от имени правительства и народа Грузии.

«Мы благодарны Азербайджану за оказанную нам братскую помощь. Мониторинг пожаров мы произвели именно на вертолете, который отправил Азербайджан. Благодаря высокому уровню сотрудничества, мы смогли совместно обнаружить очаги возгорания», - сказал Изория.

Министр сказал, что очаги возгорания минимизированы, но ветер мешает полностью потушить пожар.

«За счет оказанной Азербайджаном и другими странами помощи мы сделаем все возможное для обеспечения безопасности населения, проживающего близко к территориям возгорания», - отметил министр