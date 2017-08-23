Террориста из Барселоны нашли по свисту

2017-08-23 18:30 | www.oxu.az | 3

22-летний террорист, выходец из Марокко Юнес Абуякуб, въехавший в толпу на пешеходной улице Барселоны Рамбла, был пойман из-за своего свиста, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Life.

Его заметили жители каталонского городка Субиратс (50 км от Барселоны), где злоумышленник искал своих знакомых.

Разыскиваемого молодого человека узнал проживающий в городке аргентинец — он услышал на заднем дворе свист и, выглянув в окно, увидел во дворе молодого человека, подходящего по описанию, составленному полицией. Заметив наблюдателя, тот сразу отвернулся и, судя по всему, был раздосадован тем, что не нашёл искомое. Отмечается, что годом ранее в этом же доме жила марокканская семья.

Сосед аргентинца, которому тот рассказал о случившемся, заявил в полицию, и через некоторое время Абуякуб был ликвидирован в ходе спецоперации.

Напомним, 17 августа в Барселоне террорист на фургоне протаранил группу людей в туристическом районе. Через несколько часов подобное случилось также в Камбрильсе, который находится в 120 километрах от Барселоны. Погибло 14 человек, 130 пострадали.

И.Ф.