NASA нашло способ спасти Америку от супервулкана

2017-08-23 18:40 | www.oxu.az | 2

Если произойдёт ещё одно извержение кальдеры, на Земле может наступить вулканическая зима и глобальный голод, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Life.

Специалисты американского космического агентства НАСА придумали, как предотвратить извержение йеллоустонского супервулкана, которое стало бы настоящей катастрофой для планеты. Как передаёт ScienceAlert, учёные намерены охладить очаг магмы.

Частота извержений Йеллоустонской кальдеры — один раз в 700 лет. История знает всего три случая его извержений. Ещё один взрыв может привести к наступлению вулканической зимы и глобального голода на всей планете. Чтобы предотвратить катастрофу, учёные намерены охладить пузырь магмы, находящийся на глубине восьми километров, на 35% с помощью холодной воды.

Воду будут закачивать в специально подготовленную скважину, откуда она, уже нагретая вулканом до 350 градусов Цельсия, будет поступать на геотермальную станцию. Так специалисты NASA смогут не только избежать катастрофы, но и получить доступную электроэнергию.

И.Ф.