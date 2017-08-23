Подъезды к Кельнскому собору заблокированы после теракта в Барселоне

2017-08-23 20:03 | www.trend.az | 3

Площадь в немецком Кельне, на которой расположен знаменитый Кельнский собор, а также одна из улиц будут огорожены на неопределенное время, чтобы предотвратить возможные теракты с использованием транспортных средств, как это произошло в середине августа в Барселоне, передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя городской полиции Вольфганга Балдеса.

"Речь не идет о Кельнском соборе как архитектурном сооружении, а, скорее, о том месте, где он находится. Около 300 тысяч человек проходят ежедневно возле Кельнского собора, так как он расположен вплотную с центральным вокзалом города. Около 20 тысяч человек, в среднем, ежедневно посещают Кельнский собор. До сих пор автомобили могли подъезжать почти вплотную к собору. Учитывая теракты, которые произошли за последний год - начиная с Ниццы, и в Лондоне, Барселоне и Стокгольме - в которых террористы применяли транспортные средства, мы хотим предотвратить такое развитие", - сказал Балдес.

По его словам, дополнительным мотивом для усиления безопасности послужило и то, что "упомянутые теракты произошли возле известных достопримечательностей или в исторических районах". Представитель полиции напомнил, что Кельнский собор является "самым крупным культовым сооружением исторического значения" после Собора святого Петра в Риме. Он добавил, что точные сроки ограждения "должны определить городские власти", но это "не те меры, которые действуют в течение всего лишь нескольких недель".

"Ограждения сегодня уже выставлены, в их роли выступают крупные камни из старой кладки Кельнского собора, которые очень хорошо подходят для данных целей. Кроме того, на подъездах для спасательного транспорта, пожарных в настоящее время дежурят полицейские автомобили. Эта работа должна быть налажена, так как в ночное время, например, возле собора людей нет и необходимости блокировать подъезды тоже нет", - сказал полицейский, добавив, что речь идет о мерах, "которые можно предпринять в крупном городе, где проживает множество людей и где нет абсолютной защиты от террора".

Днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ. Позже в тот же день аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали.

По информации правоохранителей, в группировку, которая стоит за терактами, входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пять были уничтожены после теракта в Камбрильсе. Еще двое, в том числе главный организатор терактов имам Абдельбаки эс-Сати, погибли накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы. Водитель фургона, наехавшего на толпу в Барселоне, 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, был ликвидирован в ходе спецоперации в Субиратсе 21 августа.