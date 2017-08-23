Бывший тайный агент ЦРУ хочет лишить Трампа возможности писать в Twitter

2017-08-23 20:05 | www.trend.az | 3

Валери Плейм Уилсон, работавшая ранее агентом ЦРУ под прикрытием, хочет собрать миллиард долларов для того, чтобы заполучить контроль над сетью микроблогов Twitter и лишить президента США Дональда Трампа возможности оставлять там записи, передает ТАСС.

По состоянию на утро среды, ей уже перечислили чуть более пяти тысяч долларов.

На прошлой неделе Уилсон на своей страничке в Twitter написала: "Если руководство Twitter не положит конец насилию и ненависти со стороны Трампа, то тогда это должны сделать мы". По мнению бывшей сотрудницы ЦРУ, записи Трампа "наносят вред стране и подвергают людей опасности". Задумка Уилсон заключается в том, чтобы собрать миллиард и выкупить контрольный пакет акций данной социальной сети.

В среднем Уилсон получает каждый час по 10-20 долларов в виде пожертвований. Хотя некто Патрик Махоуни перевел сразу 500 долларов.

Трамп зарегистрирован в Twitter с марта 2009 года, на его страницу подписаны 36,5 миллиона человек. На ней он нередко объявляет о принятых им решениях, но также часто критикует СМИ, членов Демократической партии и даже своих соратников-республиканцев.

О том, что Уилсон - супруга бывшего американского посла Джозефа Уилсона - была агентом ЦРУ, стало известно в июле 2003 года. Тогда ее имя с указанием должности и места службы было предано огласке газетой "Вашингтон пост". Разразился громкий скандал, которому вскоре присвоили имя "Плеймгейт", по аналогии с печально знаменитым Уотергейтом. По стечению обстоятельств, утечка информации произошла после резонансной статьи мужа Уилсон, который подверг резкой критике администрацию Джорджа Буша - младшего, не гнушавшуюся сомнительными средствами для обоснования военной интервенции США в Ирак.