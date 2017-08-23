Пользователи Facebook по всему миру пожаловались на сбои в работе соцсети

2017-08-23 18:50 | www.oxu.az | 2

Ряд пользователей Facebook столкнулись со сбоями в работе сервиса, следует из сайта downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Согласно данным downdetector, технические неполадки в соцсети наблюдаются в Бельгии, Нидерландах, Польше, Германии, Великобритании, Дании, Японии, Америке и Австралии.

Ранее, 7 августа, жители Европы уже сталкивались со сбоями в работе Facebook и Instagram.

И.Ф.