В аэропорту Сиднея заработал человекоподобный робот-помощник – ВИДЕО

2017-08-23 19:00 | www.oxu.az | 2

В международном аэропорту Сиднея в тестовом режиме начал работу человекоподобный робот Chip Candroid, передает Oxu.Az cо ссылкой на lenta.

Видео, на котором запечатлено это устройство, опубликовала на YouTube авиакомпания Air New Zealand.

Эксперимент с использованием робота продлится с 21 по 25 августа, пишет портал 9news.com.au. Chip Candroid оснащен экраном, с помощью которого пассажир сможет зарегистрироваться на рейс. Кроме того, устройство покажет путешественнику путь к выходу на посадку.

Данный проект был реализован Air New Zealand совместно с крупнейшим австралийским банком Commonwealth Bank of Australia.

И.Ф.