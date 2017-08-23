В Армении пройдут забастовки адвокатов

2017-08-23 20:10 | www.trend.az | 3

Некоторые адвокаты в Армении начнут забастовку из-за обыска судебными приставами при входе в здание суда, сообщил в среду на встрече с журналистами адвокат по делу «Сасна црер» Айк Алумян, передают армянские СМИ.

Как отметил адвокат, такие действия являются не только незаконными, но и оскорбительными. По его словам он сам подвергся обыску, и в результате не был допущен в зал судебного заседания. Причиной тому, как уточнил Алумян, стало то, что он отказался сдать свою ручку, которую судебные приставы посчитали опасной для окружающих. Однако этим, по словам адвоката, судебные приставы не ограничиваются.

«Можете себе представить, как тяжко и унизительно себя чувствует адвокат, когда его подзащитного хватают в зале суда и, с применением насилия, спускают в подвальное помещение, где над ним продолжают измываться, а крики доносятся до зала, в котором, в это время, проходит судебное заседание»,- отметил Алумян.

По его словам, беспрецедентное давление на адвокатов стало оказываться в начале 2017 года.

Адвокат отметил, чтопланирует обратиться в суд, с обвинением в воспрепятствовании адвокатской деятельности, что является уголовным преступлением.