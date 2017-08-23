Новые детали дела с обезглавленной журналисткой в Дании

2017-08-23 19:19 | www.oxu.az | 2

Полиция Копенгагена раскрыла новые подробности по делу о гибели шведской журналистки Ким Валль после того, как выяснилось, что найденное тело принадлежит именно ей.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет The Copenhagen Post.

По словам следователя Йенса Мёллера, в подлодке, после прогулки на которой Валль пропала, обнаружена кровь журналистки. Также он рассказал, что труп, у которого отсутствует голова и конечности, был утяжелен, к нему привязали некие металлические объекты. Мёллер добавил, что на туловище есть повреждения, полученные после смерти женщины, — как будто пытались «выпустить весь воздух», чтобы труп оставался под водой.

Издание пишет, что пока полиция ищет другие части тела Валль, обвиняемый в ее убийстве изобретатель Петер Мадсен продолжает настаивать на версии с несчастным случаем. Помогавший ему строить подлодку Йенс Фалькенберг отметил, что такой вариант действительно возможен. Он предположил, что журналистка могла поскользнуться на лестнице и разбить голову о ручку двери.

По данным The Copenhagen Post, есть и другая теория: женщина была убита потому, что она работала над историей, в которой фигурировал Мадсен и которая касалась контрабанды наркотиков. Источник газеты рассказывал, что раньше Валль писала о торговле кокаином в Южной и Северной Америке, а также о том, что субмарины часто используют для его перевозки. «Кроме того, расчлененные тела являются отличительной чертой южноамериканских наркобаронов», — отмечает издание.

Вечером 10 августа в датской столице Валль поднялась на борт созданной Мадсеном подлодки «Наутилус». Когда она не вернулась домой в тот день, ее обеспокоенный бойфренд связался с властями. После этого начались поиски субмарины. Ее обнаружили на следующий день затонувшей у города Кёге. 46-летний Мадсен был спасен. По его словам, ночью у него возникли технические трудности, которые не удалось полностью устранить, и к утру «Наутилус» затонул. Тело женщины в ней не нашли. Его обнаружили позднее у острова Амагер (на нем расположена часть Копенгагена, на юге находится залив Кёге).

Изначально изобретатель утверждал, что высадил журналистку на берег три часа спустя после начала прогулки на подлодке. Потом он заявил, что Валль погибла в результате несчастного случая, произошедшего на субмарине, и признал, что «похоронил ее» в заливе Кёге. Датская полиция, в свою очередь, указывала на наличие признаков того, что Мадсен специально затопил аппарат. Сейчас он находится под арестом, ему предъявили обвинение в непредумышленном убийстве.

С.Б.

