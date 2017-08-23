Беларусь и Эквадор будут взаимно признавать дипломы вузов

2017-08-23 20:22 | www.trend.az | 3

Совет Министров постановлением №638 от 22 августа утвердил соглашение между правительствами Беларуси и Эквадора о признании документов об образовании и дипломов о высшем образовании, подписанное в Минске 22 мая 2017 года, передает Белта со ссылкой на пресс-службу правительства.

Министерству иностранных дел поручено направить уведомление о выполнении Беларусью внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.