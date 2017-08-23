Израиль и Чехия создадут совместное подразделение по борьбе с терроризмом

2017-08-23 20:24 | www.trend.az | 3

Чехия и Израиль договорились о расширении сотрудничества в сфере безопасности, в частности, обе страны создадут совместное подразделение по борьбе с террористическими, кибернетическими и иными видами угроз, сообщил журналистам в среду глава чешского МВД Милан Хованец после переговоров в Тель-Авиве с министром общественной безопасности Израиля Гиладом Эрданом, передает РИА Новости.

"Я очень рад, что мы получим информацию (от израильских коллег), так сказать, прямо с поля боя", - сказал Хованец, добавив, что для передачи своего опыта в Чехию приедут специалисты, имеющие практически ежедневный опыт борьбы с террористическими нападениями. Высказывание чешского министра цитировал пражский портал České noviny.

По словам Эрдана, Израиль хочет быть лидером в международной борьбе с терроризмом. "Мы согласны с тем, что с терроризмом необходимо бороться совместными усилиями многих государств, создав соответствующую коалицию", - сказал израильский министр.

Во время переговоров Эрдан и Хованец договорились о создании совместного подразделения израильских и чешских специалистов для обмена опытом и повседневной координации действий против террористических, кибернетических и иных видов угроз. Предполагается, что первая встреча коллег состоится осенью этого года в Праге.