Maçka İlçe Jandarma Komutanı FETÖ'den gözaltına alındı

2017-08-23 20:31 | www.trend.az | 1

Trabzon'un Maçka ilçesi Jandarma Komutanı Teğmen Zabit Zengin, İzmir merkezli düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İzmir'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Zengin, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan Zengin, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Zengin'in emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yanda geçtiğimiz 11 Ağustos'ta Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle kurşunların hedefi olan 15 yaşındaki Eren Bülbül şehit olmuştu.

Kaynak: Habertürk