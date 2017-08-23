Внесено изменение в деятельность «ASAN Xidmət»

2017-08-23 20:26 | www.oxu.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ о внесении изменения в указ «Об обеспечении деятельности Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана» от 5 сентября 2012 года.

Как передает Oxu.Az, cогласно внесенному изменению, предел численности работников Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям устанавливается в 640 штатных единиц.

Отметим, что ранее он составлял 572 штатные единицы.

С.Б.

