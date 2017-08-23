Президент Узбекистана принял первого вице-премьера России

2017-08-23 20:39 | www.trend.az | 5

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев в среду принял первого заместителя председателя правительства России Игоря Шувалова, прибывшего в Ташкент с рабочим визитом, сообщило Национальное информагентство Узбекистана (УзА).

Шавкат Мирзияев поздравил Игоря Шувалова с назначением председателем российской части совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы развития практического сотрудничества между двумя странами, а также ускорения инвестиционных проектов и реализации новых перспективных программ в высокотехнологичных отраслях.

Стороны подчеркнули, что в настоящее время наблюдается динамичное развитие двусторонних отношений. Устойчиво растут объемы взаимной торговли – за первые семь месяцев этого года товарооборот увеличился на 14 процентов и превысил 2,6 миллиарда долларов. С июля начал полноценную работу «зеленый коридор» для поставок узбекской плодоовощной продукции на российский рынок.

Активно ведется совместная работа по реализации приоритетных инвестиционных проектов с привлечением ведущих российских компаний и банков.

Среди них – крупные проекты в нефтегазовом комплексе по проведению геологоразведочных работ и освоению перспективных месторождений с увеличением добычи углеводородного сырья, строительству Кандымского газоперерабатывающего и Джизакского нефтеперерабатывающего заводов, модернизации предприятий отрасли, а также в сфере поставок газа и нефти.

В металлургии начата реализация проектов по освоению месторождения Ешлик-1 со строительством медно-обогатительного комплекса и возведению металлургического завода в Ташкенте.

Расширяется кооперация в машиностроительной, автомобильной, электротехнической, химической, фармацевтической, текстильной, пищевой промышленности, в сфере туризма и по многим другим направлениям, в том числе на уровне регионов двух стран с активным привлечением субъектов малого бизнеса.

В целом сегодня в Узбекистане действует порядка одной тысячи предприятий с участием российского капитала, аккредитованы представительства 60 компаний России.

Игорь Шувалов подтвердил готовность России развивать и укреплять полномасштабное сотрудничество с Узбекистаном в духе стратегического партнерства и союзничества.

(Автор: Демир Азизов)