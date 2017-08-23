Страны-члены ЕАЭС отвергают выдвигаемые Арменией требования касательно Турции - эксперт

2017-08-23 20:55 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Намерение Турции подписать таможенное соглашение с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) не имеет никакого отношения к открытию этой страной границы с Арменией. Об этом Trend в среду сказал политический эксперт Бахруз Гулиев, комментируя заявления общественных и политических деятелей, официальных лиц Армении о том, что армянская стороны в этом случае выдвинет перед Турцией условия об открытии границы.

"На сегодняшний день в конституции, а также в государственном гербе Армении отражены территориальные претензии в отношении Турции. Подобные претензии Армения предъявляет не только к Азербайджану или Турции, но также и к Грузии, Ирану и даже к России и ряду других постсоветских стран, что можно наглядно увидеть, посмотрев на карту так называемой "Великой Армении от моря до моря". С этой точки зрения, а также с учетом экономической и политической роли Турции в регионе, поддержки ее инициативы по подписанию соглашения с ЕАЭС со стороны России делают недопустимым выдвижение Арменией каких-либо условий по открытию границы. В целом выдвигаемые руководством Армении требования и условия и так отвергаются представленными в ЕАЭС странами", - сказал эксперт.

Гулиев отметил и тот факт, что хотя на словах Армения пытается представить себя как независимое государство, проводящее самостоятельную политику, на самом деле в политическом, экономическом и военном плане оно зависимо от России, и именно Россия скажет решающее слово в вопросе членства Турции в ЕАЭС, а не Армения.

"Помимо России, входящие в организацию Казахстан и Беларусь также открыто поддерживают присоединение сильной Турции. Поэтому политический шантаж Армении обречен на провал", - сказал Гулиев.

Политический эксперт добавил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, еще будучи премьер-министром, во время своего официального визита в Баку в 2009 году решительно заявил, что до тех пор, пока нагорно-карабахский конфликт не будет урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана, Турция не откроет границу с Арменией.

"Я с полной уверенностью могу сказать, что Турция не откроет границу с Арменией. Все связанные с этим вопросом заявления руководства Армении являются не более чем неудачным политическим ходом, призванным успокоить недовольные народные массы. Власти Армении хорошо понимают, что их требования не будут выполнены и скоро Турция начнет вносить свой вклад в развитие региона в качестве члена ЕАЭС", - сказал эксперт.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)