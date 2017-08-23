Путин и Саргсян обсудили Карабах

2017-08-23 21:03 | www.oxu.az | 3

В Сочи состоялась встреча президента России Владимира Путина со своим армянским коллегой Сержем Саргсяном, сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«У нас интенсивно поддерживается политический диалог, сотрудничество идет на двусторонней основе в сфере экономики, и в сфере безопасности, военного дела, мы активно взаимодействуем в рамках международных организаций и также интеграционных объединений», — сказал Путин.

Он отметил, что на встрече с Саргсяном планирует побеседовать по всему комплексу этих тем.

Напомним, как сообщала ранее пресс-служба Кремля, в ходе встречи президентов будет обсуждаться нагорно-карабахская проблема, а также вопросы сотрудничества в рамках ОДКБ и ЕврАзЭС.

С.Б.

