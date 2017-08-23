В Кабмине Азербайджана прошло совещание по вопросам борьбы с проблемой бездомных животных

2017-08-23 21:01 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Кабинете министров Азербайджана в среду состоялось совещание, посвященное борьбе с бездомными животными и предстоящим профилактическим мерам.

В совещании приняли участие заместитель премьер-министра Али Ахмедов, ответственные лица министерства здравоохранения, Республиканского центра гигиены и эпидемиологии, министерства сельского хозяйства и Исполнительной власти города Баку.

Заместитель премьер-министра Али Ахмедов отметил, что в Азербайджане, как и во многих странах, существует проблема бездомных животных. Подчеркнув, что соответствующие структуры должны предпринимать серьезные шаги для защиты здоровья населения и изоляции бездомных животных, являющихся носителями вирусов, Али Ахмедов сказал, что в решении этого вопроса необходимо также воспользоваться опытом ведущих стран.

"Азербайджан присоединился к Европейской конвенции по защите домашних животных. Необходимо создавать приюты для бездомных животных, проводить их вакцинацию, принимать соответствующие меры для предотвращения заболеваний, которые могут распространиться", - сказал Ахмедов.

На совещании была подчеркнута важность проведения среди населения просветительской работы для коренного решения проблемы, широкого привлечения к этому вопросу прессы, были даны соответствующие поручения соответствующим структурам.

Коснувшись недавней гибели от укуса бездомной собаки в городе Сумгайыт малолетнего ребенка, заместитель премьер-министра отметил, что этот вопрос должен быть серьезно расследован.

Учитывая серьезность проблемы, в заключение было принято решение о разработке пакета предложений для взятия данного вопроса под контроль и принятия профилактических мер.