Узбекистан и Индия подписали контракты и соглашения на $150 млн

2017-08-23 21:28 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - В рамках визита делегации Узбекистана в Индию и по итогам узбекско-индийского бизнес-форума с участием представителей деловых кругов двух стран подписано 22 контракта на сумму более 80 миллионов долларов, а также 20 инвестиционных соглашений на сумму более 70 миллионов долларов, сообщила в среду пресс-служба узбекского МИД.

В своем выступлении на бизнес-форуме министр Камилов отметил, что Узбекистан придает важное значение расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Индией.

Он напомнил, что в ходе встречи президента Узбекистана Шавката Мирзияева с премьер-министром Индии Нарендрой Моди во время саммита ШОС в Астане в июне 2017 года были достигнуты договоренности о принятии конкретных мер по коренному улучшению и укреплению отношений во всех сферах.

Министр подчеркнул, что локомотивом этого процесса должны стать деловые круги Узбекистана и Индии.

За последние пять лет узбекско-индийский товарооборот увеличился более чем вдвое и по итогам 2016 года достиг 370 миллионов долларов, а в первом полугодии 2017 года - 166,5 миллиона долларов. В Узбекистане осуществляет деятельность 101 предприятие с участием индийских компаний, в том числе 15 - со стопроцентным индийским капиталом.

Сегодня предприятия и компании Узбекистана готовы к поставкам на индийский рынок широкой номенклатуры экспортной продукции. В свою очередь, Узбекистан заинтересован в дальнейшем привлечении индийских высокотехнологичных компаний к реализации совместных проектов по организации производства востребованной готовой промышленной продукции.

Как сообщалось, делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым 21 – 23 августа посетила Индию с официальным визитом.

В ходе визита делегация Узбекистана провела переговоры с государственным министром иностранных дел Индии Мубаширом Джаведом Акбаром, с министром иностранных дел Сушмой Сварадж, с советником премьер-министра по национальной безопасности Аджитом Кумаром Довалом.

В ходе переговоров обсуждались состояние и перспективы узбекско-индийского диалога, актуальные международные и региональные проблемы.

Делегация Узбекистана встретилась также с руководителями и экспертами Института оборонных исследований и анализа при министерстве обороны Индии, Международного фонда Вивекананда и Наблюдательно-исследовательского фонда Индии, а также с представителями академических и культурных кругов Индии.

В ходе посещения Национального музея Индии его генеральный директор Будха Рашми Мани официально вручил узбекской делегации копии хранящихся в Национальном музее рукописи Захриддина Мухаммада Бабура «Диван-и-Бабур», которая датируется 1528 годом, а также миниатюры «Свадебная церемония принца Дары Шикоха» 1640 года.

(Автор: Демир Азизов)