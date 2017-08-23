Бабушка из Коми отожгла на концерте Ottawan – ВИДЕО

2017-08-23 22:07 | www.oxu.az | 2

На выступлении в Сыктывкаре бабушка в платочке, отбросив всяческое стеснение, энергично трясла бёдрами и плечами под популярный хит 80-х D.I.S.C.O, передает Oxu.Az со ссылкой на Life.

Пока большая часть россиян смиренно ждёт осени, сидя перед компьютером, эта бабушка из Коми продлила своё лето и устроила энергичные танцы на концерте диско-дуэта Ottawan.

Вчера французы выступали в Сыктывкаре на концерте в честь Дня Республики Коми. На видео заметно, как бабушка в платочке, отбросив всяческое стеснение, энергично трясёт бёдрами и плечами под популярный хит 80-х «D.I.S.C.O.» — да так, что даёт фору окружающим её молодым девушкам.

Видео уже разлетелось по многим пабликам города, а бабушка практически стала звездой — на видео её даже узнали односельчане. Оказалось, что женщина приехала на концерт из Усть-Куломского района.

Н.О.