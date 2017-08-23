Трамп: “Мы добились серьезного прогресса в борьбе с терроризмом”

2017-08-23 22:59 | www.apa.az | 6

"Мы добились серьезного прогресса в борьбе с терроризмом".

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент США Дональд Трамп выступая в штате Невада.

Президент США, в частности, напомнил, что "около месяца назад удалось выдавить боевиков "Исламского государства" из иракского города Мосул".

Трамп также отметил, что удалось существенно ограничить влияние боевиков в интернете.

Речь американского лидера, которую транслирует телеканал CNN, посвящена широкому кругу вопросов, прежде всего, связанных с ветеранами американских вооруженных сил.