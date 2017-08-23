Пять человек пострадали при столкновении поездов в Австрии
2017-08-23 23:44 | www.apa.az | 2
Пассажирский поезд врезался в грузовой состав на сортировочной станции в австрийском городе Линц, пять человек пострадали.
Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, пассажирский состав транспортной компании Westbahn столкнулся со стоящим на станции грузовым составом, принадлежащим фирме CargoServ.
В результате инцидента машинист пассажирского поезда получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Причины происшествия выясняются.