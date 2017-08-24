“Карабах” cтал первым азербайджанским клубом, пробившимся в групповой этап Лиги чемпионов
2017-08-24 00:42 | www.apa.az | 4
Агдамский «Карабах» вышел в групповой этап Лиги чемпионов.
Как сообщает АПА, агдамцы проиграли 1:2 в ответном матче раунда плей-офф в гостях «Копенгагену», но по сумме двух матчей прошли дальше. В составе датской команды забитые мячи на свой счет записали Федерико Сантандер и Андрия Павлович. За «Карабах» гол забил Дино Ндлову.
В первом матче, состоявшемся в Баку, "Карабах" победил со счетом 1:0.
Таким образом, «Карабах» стал первым в истории клубом из Азербайджана, который выступит в групповом этапе ЛЧ.
«Копенгаген» (Дания) – «Карабах» (Азербайджан) - 2:1
Голы: Сантандер (45), Павлович (66); Ндлову, 63