Стала известна возможная причина смерти посла России в Судане - ОБНОВЛЕНО

2017-08-24 01:25 | www.apa.az | 3

Тело посла России в Судане Миргаяса Ширинского, смерть которого ранее подтвердил МИД РФ, обнаружили в бассейне в его резиденции в Хартуме.

Как передает АПА, об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Официальная причина смерти пока не названа, но отмечается, что у Ширинского были проблемы с артериальным давлением.

Ширинский стал девятым российским дипломатом, умершим за границей на протяжении последнего года.

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Посол России в Судане найден мертвым в своей резиденции в столице страны Хартум.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, подробности случившего пока не приводятся.

Информацию подтвердили в МИД России.

С 2013 года российскую дипмиссию в Судане возглавляет Миргаяс Ширинский.