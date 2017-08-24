Увеличилось число погибших при крушении судна в Бразилии - ОБНОВЛЕНО

2017-08-24 02:09 | www.apa.az | 4

Число погибших в результате крушения пассажирского судна на Амазонке в северной части Бразилии увеличилось до десяти человек.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, ранее сообщалось, что жертвами кораблекрушения стали семь человек, около 40 остаются пропавшими без вести.

Поиски продолжаются на воде и под водой. По данным местных СМИ, кораблекрушение парома Comandante Ribeiro произошло утром в среду между городами Порту-ди-Мос и Сенадор-Жозе-Порфирио. На борту судна находилось 70 пассажиров и членов экипажа.

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21:19

Лодка с 70 пассажирами на борту затонула у берегов штата Пара на севере Бразилии.

Как передает АПА со ссылкой на “Gazeta.ru”, в результате происшествия погибли не менее семи человек. Среди погибших есть двое детей.

Сообщается, что 25 пассажиров судна были найдены живыми. На месте происшествия работают спасатели и полиция.