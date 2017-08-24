Гурбан Гурбанов: “Выход "Карабаха" в групповую стадию ЛЧ важен для развития футбола в Азербайджане”

2017-08-24 02:46 | www.apa.az | 5

Попадание "Карабаха" в групповой этап Лиги чемпионов важен для развития футбола в Азербайджане.

Как передает АПА со ссылкой на пресс-службу клуба, такое мнение высказал главный тренер клуба Гурбан Гурбанов.

"Поздравляю весь азербайджанский народ, - сказал Гурбанов. - Мы довольны, что смогли порадовать нашу страну. Выступление в турнирах такого уровня очень важно для футбола в нашей стране. Пожалуй, впервые в карьере радовался поражению. Сегодня мои подопечные продемонстрировали решительность и хладнокровие. С завтрашнего дня будем думать над трансферами".

В среду "Карабах" уступил в гостях датскому "Копенгагену" со счетом 1:2 в ответном матче раунда плей-офф турнира, однако по итогам двух встреч вышел в групповой этап Лиги чемпионов за счет забитого мяча на чужом поле. Первая игра завершилась со счетом 1:0 в пользу "Карабаха". Он стал первым азербайджанским клубом, который выступит на групповом этапе Лиги чемпионов.