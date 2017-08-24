НАТО приветствует прекращение огня в Донбассе

2017-08-24 02:52 | www.apa.az | 3

НАТО приветствует достигнутые договоренности о прекращении огня в Донбассе с 25 августа.

Как передает АПА, об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на чиновника штаб-квартиры альянса в Брюсселе.

«НАТО приветствует это стремление к постоянному действующему прекращению огня на востоке Украины», — заявил источник.

Напомним, что контактная группа по Украине поддержала введение режима прекращения огня в регионе с 25 августа. Лидеры «нормандской четверки» поддержали решение о новом перемирии в Донбассе