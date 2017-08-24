Катар объявил о возвращении своего посла в Иран

2017-08-24 03:24 | www.apa.az | 5

Министерство иностранных дел Катара сообщило, что посол страны вернется в Иран.

Как передает АПА со ссылкой на “Gazeta.ru”, об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства Катара.

В сообщении говорится, что посол вернется для исполнения своих дипломатических обязанностей.

«Государство Катар выразило стремление укрепить двусторонние отношения с Исламской Республикой Иран во всех областях», — говорится в сообщении.

В январе 2016 года правительство Катара отозвало своего посла в Тегеране в знак протеста против нападений на посольство Саудовской Аравии в Тегеране и консульство в Мешхеде.