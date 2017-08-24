«Карабах» в Лиге чемпионов! – ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ + ВИДЕО

2017-08-24 00:46 | www.oxu.az | 3

Азербайджанский клуб «Карабах» пробился в групповой этап Лиги чемпионов.

Как передает Oxu.Az, ответная встреча против «Копенгагена», прошедшая на стадионе «Паркен», завершился победой хозяев со счетом 2:1.

В составе «Копенгагена» отличились Федерико Сантандер (45) и Павлович (66). Единственный гол «Карабаха» забил на 63-й минуте Дино Ндлову.

Несмотря на поражение, «Карабах», благодаря забитому голу на выезде, прошел дальше.

Напомним, что в Баку подопечные Гурбана Гурбанова выиграли со счетом 1:0.

Отметим, что до этого азербайджанские клубы никогда не выступали в групповом этапе Лиги чемпионов.

С.Б.

