Cтал известен новый сопредседатель МГ ОБСЕ от США

2017-08-24 04:46 | www.apa.az | 7

С 28 августа новым постоянным сопредседателем Минской группы ОБСЕ от США по урегулированию нагорно-карабахского конфликта будет Эндрю Шофер.

Как передает АПА, об этом заявил в Вашингтоне временный сопредседатель Минской группы ОБСЕ от Штатов Ричард Хогланд.

До этого Э.Шофер занимал пост поверенного в делах в Миссии США при международных организациях в Вене.

Отметим, нынешний этап нагорно-карабахского конфликта начался в 1988 году с территориальных претензий Армянской ССР к Азербайджанской ССР.

В 1991– 1994 годах за территорию Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном велась ожесточенная борьба. В результате 20 процентов территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов (Лачин, Кяльбаджар, Агдам, Физули, Джабраил, Губадлы, Зангилан) были оккупированы Вооруженными силами Армении, более миллиона людей стали беженцами и вынужденными переселенцами. Военные действия были завершены подписанием между Азербайджаном и Арменией в мае 1994 года в Бишкеке соглашения о режиме прекращения огня.

Урегулированием нагорно-карабахского конфликта занимается Минская группа ОБСЕ, которая была создана на проведенной 24 марта 1992 года в Хельсинки встрече Совета министров структуры. В состав Минской группы входят Азербайджан, Армения, Россия, Соединенные Штаты Америки, Франция, Италия, Германия, Турция, Беларусь, Финляндия и Швеция.

С декабря 1996 года начинает функционировать институт сопредседательства МГ ОБСЕ, включающий Россию, США и Францию.

В 1993 году Совбезом ООН с короткими перерывами были приняты резолюции 822, 853, 874 и 884, требующие полного и безоговорочного вывода со всех оккупированных территорий Азербайджана армянских войск. Кроме того, существуют резолюции Генассамблеи ООН, ПАСЕ, ОБСЕ, ОИС, а также других организаций и структур.