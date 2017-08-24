Лига чемпионов: Результаты дня

2017-08-24 01:17 | www.oxu.az | 4

Футболисты английского «Ливерпуля» на своем поле победили немецкий «Хоффенхайм» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов и по сумме двух игр вышли в групповой этап турнира.

Как передает Oxu.Az, матч, прошедший в среду в Ливерпуле, закончился со счетом 4:2 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили Эмре Джан (10-я и 21-я минуты), Мохамед Салах (18) и Роберто Фирмино (63). У гостей отличились Марк Ут (28) и Сандро Вагнер (79).



Первый матч, состоявшийся 15 августа в немецком Зинсхайме, также завершился победой «Ливерпуля» - 2:1.

Результаты других игр раунда плей-офф Лиги чемпионов:

«Славия» (Чехия) – АПОЭЛ (Кипр) – 0:0 (первый матч – 0:2),

«Стяуа» (Румыния) – «Спортинг» (Португалия) – 1:5 (первый матч – 0:0).

ЦСКА (Россия) – «Янг Бойз» (Щвейцария) – 2:0 (первый матч – 1:0).

Проигравшие команды в раунде плей-офф Лиги чемпионов продолжат выступление в групповом этапе Лиги Европы.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится в четверг в Монако.

С.Б.

