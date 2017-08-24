Гурбан Гурбанов: Я впервые радовался поражению

2017-08-24 02:29 | www.oxu.az | 3

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов поделился своими впечатлениями после исторического выхода команды в групповой турнир Лиги чемпионов, передает Oxu.Az со ссылкой на Haqqin.Az.

Наставник, не сумевший сдержать слез радости после финального свистка матча в Копенгагене, считает, что этот успех «Карабаха» даст большой толчок развитию азербайджанского футбола.

«Вся страна хотела, чтобы мы впервые попали в группу Лиги чемпионов, - заявил Гурбанов в интервью каналу «Идман Азербайджан». – Мне сейчас сложно что-то говорить. Я всех поздравляю! Это большой шаг для развития футбола в Азербайджане».

Поражение со счетом 1:2 устроило «Карабах», так как дома чемпион Азербайджана обыграл датчан с результатом 1:0.

«Радовался ли я когда-нибудь поражению? Не припомню такого. Думаю, что такое было впервые. Это самый большой успех в моей карьере», - заявил главный тренер.

«В первом тайме мы неплохо играли, но допустили ошибку в обороне, - продолжает Гурбанов. - Пытались выходить из-под прессинга соперника, но волнение и давление все же сказывались. Несмотря на это, мы боролись до конца. Во втором тайме мы понимали, что должны играть лучше. После перерыва играли хладнокровнее. В итоге все получилось так, как мы хотели.

Будут ли у нас трансферы до старта группового турнира Лиги чемпионов? Хотим усилиться, переговоры продолжаются. Очень постараемся приобрести одного-двух футболистов. Посмотрим, как получится».

C.Б.

