Cегодня станут известны соперники “Карабаха” в групповой стадии Лиги чемпионов

2017-08-24 06:33 | www.apa.az | 4

Сегодня в Монако состоится жеребьевка группового турнира футбольной Лиги чемпионов пройдет в четверг в Монако.

Как передает АПА, в результате жеребьевки станут известны соперники агдамского «Карабаха» по группе.

“Карабах” cтал первым азербайджанским клубом, пробившимся в групповой этап Лиги чемпионов. Агдамцы проиграли 1:2 в ответном матче раунда плей-офф в гостях «Копенгагену», но по сумме двух матчей прошли дальше. В первом матче, состоявшемся в Баку, "Карабах" победил со счетом 1:0.

Накануне определились составы корзин при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов. «Карабах» вошел в четвертую корзину вместе с ЦСКА (Россия), "Селтиком" (Шотландия), "Фейеноордом" (Нидерланды), "Марибором" (Словения), "Лейпцигом" (Германия), АПОЭЛ-ем (Кипр) и "Спортинг"ом (Португалия). 32 команды будут разбиты на восемь групп. В 1/8 финала выйдут по два лучших клуба из каждой группы, третьи команды сыграют в 1/16 финала Лиги Европы.