Трамп заявил о серьезном прогрессе в борьбе с терроризмом

2017-08-24 00:20 | www.trend.az | 3

Президент США Дональд Трамп заявил в среду о серьезном прогрессе, которого удалось добиться в борьбе с терроризмом, передает РИА Новости.

"Мы добились серьезного прогресса в борьбе с терроризмом", — сказал он, выступая в штате Невада.

Президент США, в частности, напомнил, что "около месяца назад удалось выдавить боевиков "Исламского государства" (ИГ) из Мосул".

Трамп также отметил, что удалось существенно ограничить влияние боевиков в интернете. Он также подчеркнул, что США "больше не будут использовать своих военных для строительства демократии в мире".

Речь американского лидера, которую транслирует телеканал CNN, посвящена широкому кругу вопросов, прежде всего, связанных с ветеранами американских вооруженных сил.

Власти Ирака в начале июля официально объявили о победе над боевиками ИГ в Мосуле, операция по освобождению которого продолжалась с октября 2016 года.