Bakıda "QARABAĞ" BAYRAMI - FOTOSESSİYA/VİDEO

2017-08-24 02:01 | www.trend.az | 0

Bakı. Trend:

"Qarabağ" klubu Azərbaycan futbolunun tarixində ilk dəfə olaraq UEFA Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinə vəsiqə qazanıb.

Trend-in məlumatına görə, "Qarabağ" Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin cavab oyunları çərçivəsində səfərdə Danimarkanın "Kopenhagen" klubu ilə qarşılaşıb. Oyun 2:1 hesabı ilə Danimarka təmsilçinin xeyrinə başa çatıb. Beləliklə, 2 oyunun cəmi və səfər qolunun hesabına "Qarabağ" klubu UEFA Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinə vəsiqə qazanıb.

