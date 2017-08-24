Пять человек пострадали при столкновении поездов в австрийском Линце

2017-08-24 01:01 | www.trend.az | 3

Пассажирский поезд врезался в грузовой состав на сортировочной станции в австрийском городе Линц, пять человек пострадали, передает РИА Новости со ссылкой на газету Standard.

По данным полиции, пассажирский состав транспортной компании Westbahn столкнулся со стоящим на станции грузовым составом, принадлежащим фирме CargoServ. В результате инцидента машинист пассажирского поезда получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

Причины происшествия выясняются.