В Баку тысячи людей празднуют победу "Карабаха" (ФОТО/ВИДЕО)

2017-08-24 02:03 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Футбольный клуб "Карабах" впервые в истории азербайджанского футбола прошел в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА.

Азербайджанский клуб в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов встретился с датским "Копенгагеном". Матч завершился со счетом 2:1 в пользу датского клуба. Таким образом, по сумме двух матчей и гостевым голом "Карабах" пробился в групповой этап Лиги чемпионов, а датский клуб попал в групповой этап Лиги Европы.

