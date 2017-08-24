Ваша команда показала по-настоящему европейский класс - датский болельщик о "Карабахе"

2017-08-24 02:12 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В Турции болельщики "Карабаха" и "Копенгагена" собрались в одном из кафе Стамбула, чтобы смотреть и поддержать свой клуб на протяжении исторического матча.

Болельщик датского клуба Олаф Петерсен поделился с Trend впечатлениями об игре. Он отметил, что не ожидал такой яркой игры Азербайджанского клуба и поздравил по окончании матча болельщиков Агдамского клуба.

"Ваша команда показала по-настоящему европейский класс и поэтому я желаю вам удачной жеребьевки. Я вам завидую в хорошем смысле так, как в Баку теперь могут приехать такие высококлассные клубы как "Реал Мадрид", "Барселона", "Манчестер Юнайтед", "ПСЖ", "Аресенал" и другие. Ваш тренер умный стратег и "Карабах" может пройти групповой этап", - сказал датский болельщик.

Отметим, что футбольный клуб "Карабах" впервые в истории азербайджанского футбола прошел в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА. Азербайджанский клуб в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов встретился с датским "Копенгагеном". Матч завершился со счетом 2:1 в пользу датского клуба. Таким образом, по сумме двух матчей и гостевым голом "Карабах" пробился в групповой этап Лиги чемпионов, а датский клуб попал в групповой этап Лиги Европы.