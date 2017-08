«Карабах» взорвал ночной Баку (ВИДЕО, ФОТО)

2017-08-24

БАКУ /Trend Life/ - В Баку настоящий праздник! В ночной столице никто не спит и все празднуют историческое событие – впервые азербайджанский клуб вышел в групповой этап Лиги чемпионов по футболу. Это сделал «Карабах»! В Баку футболистов завтра будут встречать как героев!

Несмотря на то, что агдамцы проиграли в ответном матче раунда плей-офф ЛЧ датскому «Копенгагену» со счетом 1:2 (первая игра – 1:0), благодаря правилу выездного гола впервые мы вышли в групповую стадию Лиги чемпионов!

Поздравляем команду и желаем дальнейших успехов!

Видео из социальных сетей.

(Автор: Вугар Иманов)

