ВС Армении нарушили режим прекращения огня 139 раз

2017-08-24 10:02 | www.apa.az | 4

Подразделения ВС Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 139 раз.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны Азербайджана, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селах Беркабер, Паравакар Иджеванского района, в селах Чинари, Айгедзор Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных Сил Азербайджана в селах Кохнегышлаг Агстафинского района, Кемерли, Гаймаглы, Гызылгаджилы Газахского района, в селах Агдам, Коханеби, Мунджуглу Товузского района, в селах Геяли, Заманлы и на безымянных высотах на территории Гядабейского района.



Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Шихлар, Баш Гервенд, Джавахирли, Гарагашлы, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джабраилского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.