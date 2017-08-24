В Агсу женщина, сговорившись с сыном, убила мужа

2017-08-24 10:11 | www.apa.az | 4

Как сообщает местное бюро АПА, в селе Гагали на почве семейного конфликта был убит Шамыев Шамхал Икрам оглу (1970 г.р.). Согласно информации, мужчину убили его собственная жена Шамыева Халида Икрам гызы (1976 г.р.) и сын Зейнал Шамыев (2000 г.р.). Сначала они связали ему руки и ноги, затем нанесли удары топором по разным частям тела. В результате мужчина скончался от полученных травм. Женщина и 17-летний юноша пришли в полицию с повинной.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут расследование.