В США создадут крылатую ракету, способную нести ядерный заряд

2017-08-24 08:35 | www.oxu.az | 2

Американские корпорации Lockheed Martin и Raytheon создадут новую крылатую ракету, способную нести ядерный заряд, для бомбардировщиков дальнего радиуса действий.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в среду пресс-служба ВВС США.

Первоначальные контракты рассчитаны на общую сумму в 900 миллионов долларов и на 54 месяца. Как отмечается, после этого ВВС США выберут одну из двух этих компаний для производства 1 тысячи ракет.

A.C.

