В Китае 12 человек погибли из-за тайфуна «Хато»

2017-08-24 08:42 | www.oxu.az | 4

Обрушившийся в среду на Южный Китай тайфун «Хато» унес жизни 12 человек.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, тайфун затронул жизни людей в специальных административных районах Китая Макао и Гонконге, провинциях Гуандун и Фуцзянь.

Наибольшее число жертв тайфуна зарегистрировано в Макао, согласно последним данным местных властей, погибли 8 человек, 153 госпитализированы.

В связи с тайфуном правительство эвакуировало почти 27 тыс. человек во временные убежища. Повреждения получили около 664 га сельскохозяйственных угодий.

A.C.

