Катар заявил о возвращении своего посла в Иран

2017-08-24 03:01 | www.trend.az | 4

Власти Катара заявили о возвращении в Иран своего посла, отозванного из Тегерана в январе прошлого года в знак протеста против нападений на дипломатические представительства Саудовской Аравии в Тегеране и Мешхеде, сообщается в заявлении катарского МИД, передает РИА Новости.

"Государство Катар объявило сегодня, что его посол в Тегеране вернется для выполнения своих дипломатических обязанностей", — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. В документе отмечается, что власти Катара "выражают надежду на укрепление двусторонних отношений" с Ираном во всех сферах.

В январе прошлого года Катар объявил об отзыве своего посла в Иране в знак протеста против нападений на посольство Саудовской Аравии в Тегеране и консульство в Мешхеде. Ранее МВД Саудовской Аравии объявило о казни 47 человек, в том числе шиитского проповедника Нимра ан-Нимра. Тегеран резко осудил казнь проповедника, в Иране прошли массовые акции протеста, в частности, были атакованы саудовские посольство в Тегеране и консульство в Мешхеде.

Глава саудовского МИД Адиль аль-Джубейр в связи с произошедшим заявил о разрыве дипломатических отношений с Ираном. Тогда вслед за Саудовской Аравией дипотношения с Ираном разорвали Бахрейн, Судан и Джибути. Объединенные Арабские Эмираты понизили дипотношения до уровня поверенных в делах, а Кувейт отозвал из Тегерана своего посла.