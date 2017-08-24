Irak'ta 5,3 büyüklüğünde deprem

2017-08-24 00:02 | www.trend.az | 0

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yer alan Süleymaniye'ye bağlı Ranya ilçesi kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez üssü Ranya olan 5,3 büyüklüğündeki deprem Türkiye saati ile 16.45'te meydana geldi.

Açıklamada, depremde ölen ya da yaralanan olmadığı, sadece ilçedeki bazı ev ve dükkânların hasar gördüğü belirtildi.

Depremin Kvereş Dağı, Şaklava ve Erbil'in kuzeydoğusundaki bölgelerde de hissedildiği kaydedildi.

Kaynak: AA