Трамп хочет ограничить выдачу виз гражданам четырех стран

2017-08-24 08:56 | www.oxu.az | 2

США могут ограничить выдачу виз гражданам четырех стран, которые отказываются сотрудничать в области депортации с Министерством внутренней безопасности (МВБ) США.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает телеканал Fox News.

Просьба о приостановке выдачи виз для стран, которые отказываются принимать лиц, выдворенных из Соединенных Штатов, или затягивают процедуру их приема, направлена в Госдепартамент.

«Когда мы получаем подобные уведомления, Госдепартамент приступает к исполнению приостановки визового режима как можно оперативнее. Это происходит в форме, которую госсекретарь считает приемлемой в данных обстоятельствах для достижения поставленной задачи», — пояснили телеканалу в МВБ.

Однако представители внешнеполитического ведомства отказались назвать страны, о которых идет речь.

«Госсекретарь проводит беседы с представителями этих стран. Мы хотим, чтобы они подчинились и могли забирать своих граждан», — сказал представитель МВБ.

С начала президентства Дональда Трампа в 2016 году из США были высланы почти 17 тыс. иностранцев.

С 23 августа США приостановили выдачу неиммиграционных виз в России. Причиной госдеп назвал сокращение американской дипмиссии в РФ.

A.C.

